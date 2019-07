Sky, Camicioli: "Icardi? Tutte le strade porterebbero a Napoli. Manolas tra i più forti d'Europa.

A Radio Marte è intervenuto Davide Camicioli, collega di Sky: "Juve-Napoli è una grande occasione alla seconda giornata, a memoria non ricordo una gara così bella ad inizio stagione e sarà molto affascinante anche perché dopo ci sarà la sosta. E’ difficile fare delle previsioni, ma di certo è la gara più affascinante e quella più attesa. In più, ha un duplice significato per la Juve e per Sarri".

Su Icardi: "L’Inter ha fretta di concludere l’affare Icardi, ma non credo che nel progetto Juve sia così funzionale. Magari la Juve aspetta solo l’occasione, ma quasi tutte le strade porterebbero al Napoli: sarebbe la piazza ideale per Icardi e prima si conclude l’affare, meglio è. Assistiamo a spese folli: il Milan l’anno scorso ha speso oltre 120 milioni per la campagna acquisti ed è arrivato quinto. Il Napoli, quest’anno, ne ha spesi 18 per uno dei difensori più forti non d’Italia, ma d’Europa. La società sta facendo cose adeguate”.