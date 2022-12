Sky, Camicioli: "I tifosi del Napoli sappiano una cosa: tutta Italia tifa contro di loro per un motivo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Inter-Napoli è più importante per i nerazzurri, gli uomini di Spalletti possono uscirne bene anche con un pareggio mentre quelli di Inzaghi devono per forza vincere. Fare all-in sulla Champions non è semplice, i tifosi del Napoli sappiano una cosa: tutta Italia tifa contro di loro perchè si vuole un campionato aperto e non un torneo in cui si gioca solo per il secondo posto. Il Napoli di Spalletti fa notare come si lotti per un solo obiettivo, dire che le squadre di Spalletti calano da gennaio può far portare il mister a voler sfatare una cosa del genere”