Sky, Cambiasso: "Difficoltà Napoli? Non è solo colpa di Garcia, ci sono due aspetti da sottolineare"

Esteban Cambiasso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli di oggi viene affrontato essendo campione d’Italia, tutti si presentano per voler battere i campioni e gli avversari danno sempre qualcosa in più. Credo che il Napoli debba abituarsi a questo, non è una difficoltà che è da imputare solo all’allenatore.

Il Napoli l’anno scorso non ha finito come l’Inter del Triplete che si giocò le finali. Credo che sia rimasta quella sensazione che dopo l’eliminazione dalla Champions, se non avesse avuto quel vantaggio in campionato, avrebbe potuto rischiare. Secondo me non è solo colpa di Garcia, c’è da capire quali sono i cambiamenti che ha chiesto”.

Problemi in difesa? Sicuramente manca Kim, ma uno del suo livello non si trova. Il Napoli dell'anno scorso non era abituato a difendere in area, magari per questo sta andando in difficoltà. Inoltre c'è l'aspetto del pressing che non sta funzionando".