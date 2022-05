Ai microfoni di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato di Insigne e del suo addio al Napoli:

"Ha sempre vissuto in questi anni una battaglia col pubblico di amore e odio. Continuo a non condividere la sua scelta di andare via. Se un giocatore sta ancora bene non ne faccio una questione soldi, ma andava bene anche alla società”.