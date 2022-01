Sky, Bergomi: "Ho sempre messo il Napoli tra le favorite per lo Scudetto! Koulibaly-Rrahmani coppia di centrali perfetta"

Beppe Bergomi, ex storico difensore dell'Inter attualmente opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Ho sempre messo tra le mie favorite per lo scudetto il Napoli. La squadra di Spalletti è una squadra forte. Nelle difficoltà ha sempre tenuto la barra dritta e nonostante le avversità sta ancora lì. Non ha cercato alibi nè la società né l'allenatore.

Koulibaly non si sposava bene con Manolas, Rrhamani invece con Kalidou gioca benissimo. Il difensore deve essere sempre attento e concentrato. Preferisco un giocatore che faccia una partita sempre da 6.5 in pagella e non una gara da 8 ed altre da 5. Amir è costante.

Spalletti ha bisogno dei campioni che fanno crescere i compagni, se Luciano ha scelto lui come comandante allora avrà visto in Kalidou delle caratteristiche giuste per guidare il gruppo".