Sky, Bagnulo: "Danso al Napoli? Devastante e bravissimo nell'anticipo, avrei un solo dubbio"

Notizie calcio. Gianluigi Bagnulo, giornalista Sky, telecronista delle gare di Ligue 1, ha parlato di Kevin Danso del Lens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"E' un giocatore totalmente trasformato da quando è arrivato in Francia. In Inghilterra e in Germania non ha fatto benissimo, poi in Francia è maturato e il Napoli troverebbe un giocatore molto diverso. L'unico dubbio che mi porto è che ha sempre giocato quest'anno in una difesa a tre, in mezzo. E' devastante, bravissimo nell'anticipo, un giocatore di livello assoluto".