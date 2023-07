Sky, Assogna: "Garcia? Il suo carattere principale è la semplicità, non è un brontolone che si impunta"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia? Il suo carattere principale è la semplicità, Osimhen è passato sotto il lavoro di Spalletti così come Kvaratskhelia: con Garcia ci sarà meno palleggio ma maggiore verticalità e ricerca della prima punta per giocare uno contro uno, vedremo il pallone scalvacare spesso il centrocampo. Garcia non è un brontolone, non è uno che vuole un certo giocatore: qualche volta si impunta come tutti gli allenatori, ma non è un rompiscatole: detto questo, arriva ad allenare un grande gruppo. Difficile ripetersi? Se si esce dal triangolo Inter-Milan-Juventus è difficile ripetersi, il Napoli come società è molto snello e non si fa condizionare dall’ambiente e da nessuno, ha i presupposti per andare avanti poi dipende dai competitor che lo scorso anno sono mancate”