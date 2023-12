Sky - ADL a Castel Volturno, è vicino alla squadra: le ultime

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato del Napoli:

"La difesa prende troppi gol, mostra una certa fragilità dovuta anche alla condizione atletica che non è delle migliori. Il Napoli dura poco: un tempo a Bergamo, ottanta minuti a Madrid, un’ora abbondante con l’Inter, poi si allarga, si allunga, si smarrisce, perde un po’ le misure e le partite. Su quello ha lavorato anche oggi Mazzarri: sulla solidità, sugli equilibri, sulla compattezza, sulla linea sempre a quattro con magari Juan Jesus centrale a Torino. C’è un livello delle prestazioni di Meret che non è il solito, anche lì si attende una crescita. Una crescita generale alla quale crede Mazzarri e ha investito De Laurentiis, anche oggi il presidente era a Castel Volturno vicino alla squadra. Il patron azzurro è sempre più convinto di far firmare a breve il rinnovo di Osimhen”.