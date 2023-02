Siparietto in diretta a DAZN tra Amir Rrahmani e Giampaolo Pazzini, ex giocatore e opinionista DAZN. Pazzini chiede al difensore azzurro: "Come parli con Kim visto che è coreano?"

E Amir risponde: "Con Kim Parlo in inglese, ma anche in giapponese, ci scambiamo il segno del cuore. Koulibaly e Kim sono fortissimi entrambi, ma quando la squadra non gira anche i migliori fanno fatica".