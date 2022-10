Siparietto Fedele-Iannicelli: "Tifo Salernitana? No, ecco per quale squadra simpatizzavo"

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel programma del sabato mattina condotto da Peppe Iannicelli. Ecco quanto detto insieme al giornalista con tanto di siparietto: "Dico no al turnover. Si potrebbero cambiare al massimo due, tre giocatori dall'inizio. Il turnover, per come la vedo io, già esiste con le cinque sostituzioni.

Tu che tifi Salernitana, ricordi la formazione di 30 anni fa dei granata e forse fai fatica con quelle più recenti proprio perché le formazioni del passato erano più semplici da memorizzare. Io che tifo Napoli ricorso a memoria quelle di 30 anni fa.

Iannicelli ha poi così risposto: "In realtà io simpatizzo per diverse squadre. Da giovane simpatizzavo anche per il Milan, non è un mistero".