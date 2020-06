Sion, Degennaro: "Ecco come nacque l'idea di portare Gattuso in Svizzera e come divenne giocatore-allenatore, che emozione ieri sera..."

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Degennaro, oggi direttore generale del Sion, ha svelato ai taccuini di gianlucadimarzio.com i retroscena della trattativa che portò Rino Gattuso in Svizzera:

"Mi sono emozionato, ho visto l'allenatore, il campione che raggiunge un obiettivo importante. Gattuso ha meritato una gioia come la vittoria della Coppa Italia, prima di tutto come uomo e poi sicuramente per il percorso tecnico. In Svizzera c'è una certa frequenza al cambio di allenatore. Non stavamo andando benissimo e chiedemmo a Rino se se la sentiva di prendere in mano la squadra. C'era un buon rapporto di fiducia e collaborazione e riuscimmo a convincerlo l'impatto con la squadra fu molto positivo, perché questa capacità, di sviluppare subito empatia fa parte di Rino. Nel festeggiare, nel vedere l'intensità dell'abbraccio con Gigi Riccio in tv - racconta Degennaro - che abbiamo avuto al Sion, ha fatto percepire ulteriormente il valore umano di questi mesi di lavoro. Questo è lui, poi come allenatore si cresce. Ma la persona è sempre la stessa. Comunicargli l'addio alla panchina è stata una delle peggiori giornate lavorative della mia vita: è stata una violenza contro me stesso, lui ha compreso e ha accettato. La squadra era però tutta con lui, come è sempre successo".