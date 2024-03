Sindaco Manfredi: "Stadio a Bagnoli? Bonifica in 3-5 anni, ho sentito ADL: dovrebbe acquistare i terreni! Euro 2032? Si può ristrutturare il Maradona"

Ultime notizie SSC Napoli - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Stadio a Bagnoli? Quando De Laurentiis parlò di Bagnoli era il momento in cui parlavo già col Ministro Fitto per definire gli ulteriori passaggi sulla bonifica di Bagnoli. Stiamo procedendo con celerità . Tempi di bonifica? Per la realizzazione di uno stadio lì abbiamo bisogno di uno spazio dove oggi è previsto il parco urbano. Il parco dello sport è un'altra cosa. La bonifica del parco urbano dovrebbe partire nelle prossime settimane, il progetto prevede un intervento che vada dai 3 ai 5 anni . Questi sono i tempi della bonifica e della ristrutturazione di strade e linee elettriche. I terreni sono di Invitalia e De Laurentiis li dovrebbe acquistare. Ho sentito De Laurentiis, poi ho concordato con Fitto che avremmo fatto un altro incontro . C'è un ruolo del Comune, ma c'è anche un ruolo del Governo, accoglieremo De Laurentiis per venire a conoscenza del suo progetto. In trenta mesi, come dice De Laurentiis, è impossibile realizzare un nuovo stadio . La scelta della costruzione di uno stadio è condizionata dalla viabilità e dell'accessibilità. Uno stadio di 50mila spettatori determina un gran movimento di persone in tempi ridotti. Prevediamo un'accessibilità su Bagnoli, il prolungamento della Linea 6 e una nuova strada con un sottopasso per accedere a Bagnoli, ma queste infrastrutture si costruiranno negli anni . Va fatta una modifica del piano urbanistico perchè la realizzazione dello stadio determina una costruzione di volumi che sono edificabili e dovrebbero essere spostati in un'altra zona. La città dello sport? Stiamo discutendo con la Federazione Italiana del Tennis e del Padel per realizzare un centro federale a Bagnoli, dove c'è il parco dello sport. Ho sempre detto che la priorità dell'amministrazione è che a Napoli ci sia un grande stadio, che sia il più moderno possibile e che consenta a Napoli di poter partecipare a certe manifestazioni tipo Euro 2032.

Lo stadio Maradona? I tempi tecnici per ristrutturarlo entro gli Europei ci sono, la priorità è quella della ristrutturazione del Maradona seguendo la legge sugli stadi che prevede dei percorsi. Sono in costante colloquio col ministro Abodi, si deve immaginare un progetto che sia compatibile con gli impegni del Calcio Napoli. Stadio nuovo ad Afragola? E' un investimento privato ed è un'eventuale scelta che compete al Napoli. Credo che il Napoli debba avere uno stadio competitivo e insisto nel dire che lavorando insieme si può fare un bel progetto del Maradona. C'è un supporto da parte del Governo centrale in termini di capitali, il Comune metterebbe a disposizione l'impianto. Se si vuole fare un altro stadio, come vogliono fare a Milano, bisogna considerare che fare uno stadio in un altro luogo significa avere mezzi di trasporto e capacità di gestire gli eventi. Per le partite del Napoli mettiamo in campo i trasporti, diversi vigili urbani ed altre cose.

Basket? Mi piace moltissimo, ci giocavo quando ero al liceo. Seguo con grande passione questa bella esperienza del Napoli Basket che mi auguro cresca sempre di più. La salma della ragazza iraniana morta qualche giorno fa? Abbiamo perso questa ragazza insieme ad un suo amico napoletano. Lei era una studentessa, ci dobbiamo attenere alla volontà dei genitori che vorrebbero che la salma tornasse in Iran e ci impegneremo per questo. Poi, eventualmente questo non avvenisse, abbiamo dato la possibilità di ospitare nei nostri luoghi la salma della ragazza seguendo anche le regole di tumulazione che la famiglia vuole seguire. Il razzismo e il caso Juan Jesus-Acerbi? Debbo credere alle parole di Juan Jesus, non credo abbia detto una falsità. Se Acerbi ha usato questi termini così razzisti sono inaccettabili e debbo dire che ha fatto bene Spalletti che l'ha rimandato a casa. Chi indossa la maglia della nazionale rappresenta i valori del nostro paese che non accetta alcuna forma di razzismo. La pavimentazione stradale? Faccio una battaglia su questo. Stiamo cercando di sostituire i sanpietrini in asfalto soprattutto su strade di grande scorrimento. I sanpietrini saltano subito, ma non possiamo operare in autonomia, aspettiamo la Sovraintendenza che ci dia l'ok per fare questa sostituzione e la Sovraintendenza tende a conservare i sanpietrini. Abbiamo fatto lunghe negoziazioni soprattutto per strade molto frequentate. A Via Posillipo abbiamo chiuso già dei progetti ed ottenuto la sostituzione dei sanpietrini con asfalto, ma ciò richiede del tempo. Secondo me i sanpietrini andrebbero conservati solo nel centro storico più stretto. Mario Argento? Abbiamo la necessità di avere un palasport in tempi abbastanza rapidi. Abbiamo una squadra di basket che aspira a risultati importanti e il Palabarbuto è troppo piccolo. Organizzare un palaeventi o palasport è una delle priorità che abbiamo, lavoriamo su imprenditori privati. Sul Mario Argento abbiamo una perplessità di realizzare quest'intervento per un problema di accessibilità. La zona di Fuorigrotta è congestionata, non è possibile avere due eventi in contemporanea nel quartiere e stiamo valutando zone alternative su Napoli Est, dove c'è una migliore accessibilità. Non abbandoniamo il Mario Argento, ma stiamo pensando ad un qualcosa di diverso e non al palasport. Funicolare di Chiaia? I lavori stanno procedendo intensamente e dopo l'estate contiamo di riaprirla, intorno a settembre-ottobre. 12 maggio del 2024? Ci sarà il Giro d'Italia a Napoli, sul lungomare. E' l'unica volta che una tappa del Giro d'Italia arrivi sempre nello stesso posto, segno che il nostro lungomare è di una bellezza tale da attrarre investitori e spettatori. Avremo una tre giorni di ciclismo in Campania, il Giro arriva a Napoli di domenica con la volata sul lungomare. Di lunedì si riposerà e il martedì si riprenderà da Pompei. C'è una voragine che ha determinato il collasso del collettore fognario che risale alla fine dell'800. Voragini al Vomero? Questo ha determinato questa voragine che non ha determinato danni alle persone e non ha danneggiato gli edifici. Ha creato un gran disagio per gli abitanti che sono dovuti uscire da casa e stanno rientrando solo adesso. Il nostro obiettivo è quello di riaprire la strada di Via Morghen prima di Pasqua. Abbiamo sostituito l'asse fognario e sono stati spostati i cavi dell'energia elettrica ed il lavoro è stato molto radicale che ci auguriamo di concludere prima di Pasqua. Tennis Napoli Cup? Torna un evento ATP a Napoli ed è molto significativo per noi. Abbiamo l'obiettivo di riportare un evento ATP di livello ancora superiore a Napoli, per questo abbiamo bisogno di un palasport che possa concederci di avere manifestazioni di livello molto alto. Napoli città prima in classifica per il turismo a Pasqua? Abbiamo numeri estremamente importanti, c'è un incremento di turisti rispetto all'anno scorso che fu l'anno del record per noi. Pochi taxi in città? Abbiamo un problema, abbiamo analizzato la questione, il vero problema sono i turni serali notturni ed i festivi. Abbiamo pochi taxi in giro e non si può dare una risposta alla domanda della clientela. Molo San Vincenzo? Stiamo completando i lavori e i progetti con la Sovraintendenza. I lavori cominceranno nel giro di qualche mese. Abbiamo tanti cantieri che si sono aperti e molti altri che si riapriranno nelle prossime settimane, come quelli nella Galleria, nella Villa Comunale. Abbiamo anche i cantieri delle periferie, da Scampia a Ponticelli, che presto saranno aperti. Parco del Poggio ai Colli Aminei e Giardini di via Ruoppolo? Interveniamo su tutti i polmoni verdi, soprattutto su quelli storici come la Floridiana ed il Virgiliano che avevano bisogno di manutenzione da diversi anni. Aperture stazioni metro da qui al 2030? Prima dell'estate apriremo la Linea 6, un'opera sulla quale si stava lavorando da trent'anni. Stanno facendo le prove ed i collaudi. Tra gli inizi del 20205 e la fine del 2026 la Linea 6 avrà una fermata anche all'aeroporto. Stadio a Bagnoli? Bagnoli sarà presto dei napoletani, la speranza è l'ultima a morire".