Sindaco Castel Di Sangro, Caruso: "La vicenda del 12 agosto? Ecco cosa vi posso dire"

Notizie Calcio Napoli – Il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“ADL parlava di 150mila tifosi a Castel Di Sangro? Ci ha colto in pieno, prospettiva possibile che è diventata realtà, abbiamo avuto presenze consistenti anche in giorni inaspettati come martedì e giovedì. Un flusso notevole che è stato accolto, seppure con qualche inconveniente e ha dato modo a tutti di accedere allo stadio. Abbiamo fatto di tutto per accogliere al meglio i tifosi.

Maggior coinvolgimento dei tifosi con la squadra? Ci hanno provato un paio di volte ma è stato complicato, il flusso era talmente alto che sarebbe diventato pericoloso, quando c’è un flusso di più di 3000 o 4000 persone sono più le persone che rimangono scontente perché non riescono a raccogliere firme e foto dai giocatori, dobbiamo riservare questa attenzione verso i bambini.

Perché è saltato l’allenamento tra Napoli e Castel Di Sangro? È saltato perché non c’è stata l’opportunità, non capisco la reazione del presidente degli abruzzesi, sarebbe stato improponibile fare un allenamento con tutti quegli azzurri infortunati, sarebbe stata un’esperienza negativa ma si è scelta invece la strada della polemica che andava evitata. La scelta del Napoli è stata giustissima perché le motivazioni erano sincere e vere. La vicenda del 12 agosto? Non mi risulta nulla, se ci sarà, sarà una sorpresa".