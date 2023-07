Sindaco Castel Di Sangro, Caruso: "Aumentati posti allo stadio per amichevoli e allenamenti, Osimhen? ecco cosa penso accadrà..."

Notizie Calcio Napoli – Il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione “Aspettando Calciomercato”.

“ADL bagnato dagli irrigatori del campo? La doccia fredda è stata una notizia positiva visto il caldo, l’allenatore (Garcia, ndr.) aveva chiesto che si bagnasse il centrocampo, gli irrigatori sono partiti e lui si è andato a riparare. Al presidente ho detto “l’acqua del Sangro è benedetta”, la sua risposta ve la faccio immaginare.

Osimhen? Io vedo un clima tranquillo, gli umori sono positivi e penso che la squadra terrà i pilastri che ha adesso. Quando ci sono addi importanti si capisce dal clima che a volte può essere più teso, ma non è questo il caso.

Da mercoledì lo stadio salirà ad una capienza intorno ai 7500 in occasione dell’amichevole con il Girona, questo varrà sia per partite che per allenamenti. Questo incremento potrà assecondare le esigenze di tutti. Per gli allenamenti consiglio ai tifosi di venire in date infrasettimanali perché l’accesso è più agevole.

Noi avremo come destinazione per le conferenze stampa il pala sport, solitamente dovremo mettere le sedie qualche giorno prima ma ad ora non si sta facendo niente. Per quello che vale per il Napoli, cedere Osimhen sarebbe un azzardo.

L’indotto sul territorio è evidente, oggi in un lunedì abbiamo numeri importanti, almeno 3500 spettatori solo per un allenamento, se il trend medio è quello che ci aspettiamo arriveremo sui 150.000. Ieri abbiamo viaggiato sui 15.000 e questo è un dato prudenziale. La fila per vedere la coppa è iniziata stamane alle 8.00 e non si è mai interrotta, il merchandising va alla grande”.