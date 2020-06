Sinatti: "Sosta lunga, servirà qualche settimana per essere al top ma il rischio sono le gare ravvicinate"

Ultime calcio Napoli - Il professor Francesco Sinatti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Sinatti

"Difficile parlare ora di preparazione e condizine fisica. La sosta è stata prolungata e la situazione è nuova e difficile da gestire. Servirà qualche settimana ancora e le difficoltà arriveranno con tante gare vicine. Quando ci sono titoli in palio serve arrivare in fondo e vincere, un qualcosa che può servire anche per il futuro. Sarri alla Juve? Non sta a me dirlo, preferisco parlare dell'aspetto tecnico e del quotidiano. La differenza ora la fanno i calciatori: serve lavorare a livello individuale. I giocatori con una cilindrata inferiore riescono ad essere al massimo presto ma serve sempre lavoro individuale. Il Napoli di Sarri era stato portato a regimi alti, difficile ripetersi. La soddisfazione più grande è stato rendere giocatori normali, molto importanti. A conclusione di questa stagione non ci sarà tempo per lavorare alla prossima, sarà tutto molto rapido ma deve essere molto soft altrimenti si rischia di caricare i calciatori nella stagione dell'Europeo. Deve esserci più lavoro di mantenimento stagionale. Perchè Sarri ci ha cambiati? Andrebbe chiesto a lui, non lo so".