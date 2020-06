Simone Pepe a CN24: "Una sconfitta della Juve stasera darebbe molto fastidio all'ambiente bianconero. Quella finale persa contro il Napoli..."

Notizie Calcio Napoli - Simone Pepe ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "La mia Juve non era forte come ora, eravamo un'incognita. Su tutti ricordo Pirlo che venne dal Milan e fu dichiarato finito ed invece si dimostrò un colpo top. Quel 3-3 in rimonta al San Paolo fu rocambolesco, pareggiammo con un mio gol. L'unica gara di quella annata fu proprio contro il Napoli in finale di Coppa Italia. Perdemmo perché nella formazione c'erano tanti elementi che giocavano pochi in campionato, ma questo non deve togliere i meriti alla squadra allenata all'epoca da Mazzarri. Nella gara secca può succedere qualsiasi cosa, non penso che una sconfitta possa aprire una crisi in casa Juve. E' normale che darebbe fastidio all'ambiente bianconero perchè non sono abituati a perdere".