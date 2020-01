Lazio, Inzaghi: "Abbiamo dominato, c'è grande rammarico ma non posso rimproverare nulla ai miei. Rosso a Leiva? Svista dell'arbitro ma ci sta, non doveva perdere la testa"

Ultime notizie calcio Napoli - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a RAI Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lucas Leiva? La prima ingenuità è dell’arbitro perché Lucas Leiva ha toccato prima il pallone. Un giocatore della sua esperienza non può protestare così, abbiamo dominato quasi sempre ed una volta su 15 ci sta di perdere una gara così. Il rammarico ed essere usciti dalla Coppa Italia ma ai ragazzi posso dir poco se non qualcosa sul primo gol: dopo pochi minuti non dobbiamo prenderne uno così. Il calcio è questo, va accettato il risultato ma sono contento della prova dei miei. Bisognava fare la partita nel migliore dei modi ed i ragazzi l’hanno fatto, abbiamo recuperato Lulic e Correa ed abbiamo spese energie facendo una partita in dieci come il Napoli. Abbiamo cinque giorni per recuperare in vista del derby. Sono tanti che siamo assieme, i ragazzi hanno grandissime conoscenze e siamo cresciuti su tanti aspetti. Venire qui al San Paolo contro un Napoli forte con ottimi calciatori che possono sempre dar fastidio e giocare così non era facile. Dobbiamo imparare da queste serate in cui gli episodi non ti vanno a favore. Dovevamo evitare quel gol a freddo ed in superiorità numerica avremmo dovuto mantenere la calma. Come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri ci sta. Stranamente ha perso la testa, non gli era mai successo. Correa? Ha fatto quaranta minuti molto buoni, non aveva problemi dopo questi sforzi. Domenica ci darà una grande mano”.