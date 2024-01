Simeone: "Senza Osimhen gioco di più. Papà mi dice sempre la stessa cosa..."

Dopo aver parlato in conferenza stampa, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato anche un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Ecco le dichiarazioni del Cholito Simeone alla vigilia di Napoli-Fiorentina, partita semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: "Io cerco sempre di essere una persona semplice, provo a trasmettere ai miei compagni la passione che ho per il calcio. Senza una squadra e un allenatore che ti danno fiducia, non puoi mai andare avanti".

Sulla Supercoppa: "Veniamo qui da campioni d'Italia, abbiamo vinto lo scudetto, questo ci deve dare la forza e l'entusiasmo giusto. Contro la Fiorentina sarà una partita difficile. Sostituire Osimhen è una responsabilità, ma è anche bello avere più minuti e giocare. Cercherò di farlo nel migliore dei modi con Raspadori".

Il rapporto con suo padre: "Papà l'ho sentito, non era molto contento per la gara col Real Madrid, sono cose del calcio. Consigli? Cercare di dare sempre tutto, mi dice sempre lo stesso...".