Simeone: "Osimhen e Kvara? Nessuno come Zielinski, lui è davvero un top player"

Giovanni Simeone, alias Cholito, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Tra le altre cose, Simeone è tornato a parlare della vittoria dello scudetto e si è soffermato su alcuni compagni di squadra, Osimhen, Kvaratskhelia e soprattutto Piotr Zielinski.

Sentite cosa ha detto Simeone: "La vittoria dello scudetto non è stato un exploit, perché abbiamo vinto il campionato con un vantaggio di 16 punti in classifica e non in modo estemporaneo. Nel Napoli ci sono dei talenti di valore assoluto. Osimhen è tra i primi cinque centravanti più forti del mondo, con dei margini di crescita ancora enormi. Kvaratskhelia è un attaccante fenomenale, come ce ne sono pochi in circolazione. Ma quasi nessuno ha la classe e il senso del gioco di Zielinski: davvero un top player. Io ho un debole per Zielinski: ha una qualità assoluta. Lo vedi in allenamento. Lui deve creare, al di là di un gol o di un assist".