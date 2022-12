Simeone: "Gioco poco? Non è facile, ma conta essere pronto! Dimostrerò in ogni minuto che sono all'altezza"

Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset, toccando diversi temi calcistici in ottica Napoli.

Simeone ha parlato anche del suo utilizzo da parte di Spalletti:

"Chi gioca meno deve essere ancora più pronto perché quello che gioca ha sempre l'opportunità mentre chi non gioca deve sapere che quello è il suo momento e deve fare la differenza. Io so molto bene questo e dimostrerò in ogni minuto che sono all'altezza e posso aiutare il gruppo. Chiaro che non è facile, uno vorrebbe essere sempre protagonista, ma conta non mollare e serve la testa fredda".