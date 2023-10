Simeone si racconta: "Ho un rito scaramantico prima di entrare in campo, vi svelo i miei hobbies e le mie passioni" | VIDEO

Notizie calcio. Giovanni Simeone, centravanti argentino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club nel corso della rubrica "Get to know".

Intervista Simeone

Queste le parole del Cholito Simeone:

Segni particolari? Tutto .

. Sogno da bambino? Giocare a calcio in Europa .

. Idolo da bambino? Mio padre .

. Sport preferito oltre al calcio? Qualsiasi cosa che sia nel mare .

. Hobby o passione? Il mare .

. Film preferito? Harry Potter .

. Genere musicale preferito? Reggaeton e Pop .

. Serie tv preferita? How i met your mother .

. Attore preferito? Quello di Thor (Chris Hemsworth)

Artista preferito? Coldplay.

Piatto preferito? Pasta in bianco, olio e parmigiano .

. Piatto preferito napoletano? Pizza .

. Rito scaramantico? Entrare in campo con il piede destro .

. Città del cuore? Buenos Aires .

. Viaggio più bello che hai fatto? Maldive .

. Viaggio che vorresti fare? Africa.

Una parola in spagnolo? Asado .

. Una parola in napoletano? Guagliò.

