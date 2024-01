Simeone: "Uno stimolo non essere i favoriti, ecco come affrontare la Fiorentina! Ritiro? Non abbiamo parlato con ADL..."

Notizie calcio. Giovanni Simeone, centravanti del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.

Queste le parole di Simeone in conferenza:

"Non siamo i favoriti pur da Campioni d'Italia? È uno stimolo, siamo qui per lo scudetto vinto ed è una partita molto importante: proveremo a dare il massimo per trovare un modo di dare nuova energia al momento".

"La tripletta al Napoli con la maglia della Fiorentina? Fu importante ma non aveva nulla a che vedere, domani è una partita difficile perchè la squadra gioca bene e dovremo cercare di togliere alla Fiorentina il possesso palla. Proveremo a gestirlo noi, non c'è bisogno di pensare all'io ma al gruppo e allo spirito di squadra. Proveremo a fare il meglio"

"Cosa sento di poter dare al Napoli? Continuo a scrivere sul bloc notes per trovare fiducia e sentirmi parte della squadra, con delle giocate posso aiutare i compagni. Contro la Fiorentina sarà difficile, scrivo tante cose ed il mister mi aiuta"

"Una doppietta come Higuain a Doha? Fare gol nelle partite importanti per un attaccante è fondamentale, a maggior ragione se aiutano a vincere la partita. Giocare con Kvaratskhelia più vicino alla punta centrale? Potrebbe essere una possibilità, io cerco di adattarmi a ciò che fa il mister e a ciò che farà Kvaratskhelia. Io mi adatto a tutto, avere uno come Kvara è sempre bello"

Ritiro? Stare rinchiusi sembra brutto ma serve a stare assieme, a rimanere a tavola: è una forma di compagnia per capire che siamo tutti nella stessa barca. Non abbiamo parlato con il presidente qui in Arabia, lavoriamo tutti i giorni e proviamo a farlo al meglio stando uniti. In questo momento meno si parla e meglio è: contano i fatti, domani sarà difficile e vorremo dare il meglio".