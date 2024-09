Simeone: "Col Parma ci abbiamo messo la cazzimma giusta! Lukaku un punto di riferimento, ecco in cosa dobbiamo migliorare"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la mixed zone di Napoli-Parma 2-1, è intervenuto l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Abbiamo sofferto un po’ ma fa parte del calcio, non sempre puoi dominare le partite: a volte uno ha bisogno di soffrire per rendersi conto che dopo c’è la luce. Abbiamo passato un primo tempo difficile ma nel secondo c’era determinazione e cazzimma necessari. Da parte di tutta la squadra c’è stata l’energia per vincere.

Cosa ci ha dato Lukaku? Romelu è un grandissimo calciatore, è un punto di riferimento per tutti e si è visto in campo sin da subito. Ha dimostrato non solo col gol, ma con il lavoro fatto per la squadra, gestisce e tiene palla. Dobbiamo approfittare delle sue doti e degli altri arrivi.

In cosa dobbiamo migliorare? In tante cose, è una domanda che va fatta al mister: nel primo tempo non c’è stato l’atteggiamento giusto che abbiamo avuto nel secondo, dobbiamo essere più determinati ed aggressivi per fare la differenza da subito. Il Parma è stato bravo a gestire nel primo tempo, ad uscire bene e sono stati bravi. Ma noi dobbiamo avere più determinazione”