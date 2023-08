Simeone: "Arabia Saudita? Io non ci vado, ma il calcio è un lavoro e chi ci va fa bene"

Ultime notizie calciomercato - Ha rifiutato l'Arabia Saudita, il Cholo Diego Simeone e lo ha spiegato a Marca, il motivo. Simeone dice no. No e basta. Ma comprende la scelta dei giocatori che ci vanno:

"Capisco che l’Arabia sta crescendo, che ha bisogno di essere nutrita da grandi giocatori. Se hanno la possibilità di diventare competitivi o il giocatore che ha bisogno ci vada quando sarà il suo turno. Questo è un lavoro, al di là della passione e dell’emozione, è un lavoro. Chi gioca fa questo passo per una nuova esperienza… va bene. Io non tentenno per l’offerta dell’Arabia anche se la rilanciano, sono contento all’Atlético".