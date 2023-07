Simeone a Sky: "Vogliamo difendere un'identità per ripetere un grande anno. Quel messaggio di ADL mi ha reso felice..."

Al termine della gara giocata e vinta dal Napoli, in amichevole, con l'Hatayspor col punteggio di 4-0 con doppiette di Osimhen e Simeone, il Cholito ha parlato ai microfoni di Sky:

"Garcia ha fatto i complimenti a tutta la squadra, dicendo che non si gioca solo in 11. Ci ha detto di continuare così per tutta la stagione, sapendo che siamo un'intera squadra. Due gol? Cerco, in queste amichevoli, di dimostrare di poter essere all'altezza di questa squadra. Voglio fare gol, anche in amichevole e cercare di migliorarmi per farmi trovare pronto. La squadra ha giocatori forti, come la passata stagione. Questa squadra è forte ma la stagione è nuova. Dobbiamo dimostrare di esserlo anche nella prossima stagione. Riscatto? E' quello che ho sempre voluto da quando sono arrivato qui. Volevo giocare nel Napoli per mostrare che ci sono: quando il Presidente mi ha mandato un messaggio, sono stato felice. Voglio ringraziare tutti in campo. Scudetto? Vogliamo difendere un'identità, una squadra, una maglia: quello che abbiamo fatto è stato grandissimo, però adesso inizia una stagione nuova con un nuovo allenatore. Vogliamo ripetere un grande anno. Garcia? Vuole che siamo sempre aggressivi, tenendo il 4-3-3 e potrebbe anche cambiare ma dobbiamo adattarci: ha belle idee ed è importante".