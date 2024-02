Notizie Napoli calcio. Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Genoa:

“Non solo io, siamo tutti nella stessa situazione e vogliamo essere decisivi. In momento come questi è importante che esca fuori il livello collettivo e non individuale. Dobbiamo dare sempre qualcosa in più, facendo il massimo per provare a vincere.