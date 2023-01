Simeone a Dazn: "E' stato bellissimo, abbiamo fatto una grande partita. Continueremo a lottare per i tifosi"

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Giovanni Simeone prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni del giocatore del Napoli:

"Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima e non ci siamo riusciti contro una squadra così forte. Alla fine è stato incredibili, sono felicissimo perché siamo un gran bel gruppo. Sono felice, anche se non mi sentivo molto bene e avevo mal di pancia. Oggi è stata una delle cose più belle. Sono tre punti importanti, continueremo a lottare su ogni partita, lo faremo così fino alla fine per i tifosi del Napoli. Oggi sono importantissimi i punti presi. Alla fine non avevo più aria, è difficile tenere il ritmo alto. Io ho cercato di dare il massimo, è stato bello con il mister. Continueremo a segnare per la dinastia Simeone".