Simeone a Dazn: "Ci abbiamo sempre creduto, ecco come si ricostruisce lo spirito dell'anno scorso! Queste vittorie sono un stimolo, sul Milan..."

Notizie Napoli calcio. Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Verona 2-1:

“Coppola? Mi ricordo quando veniva dalla Primavera e si allenava con noi al Verona, è un ragazzo serio con grande mentalità. E’ cattivo sull’attaccante che ha la palla, ha fame e gli faccio i complimenti per quello che farà”.

La rimonta? Abbiamo fatto una partita giusta, è mancato il gol nel primo tempo e ad inizio ripresa. Ci abbiamo sempre creduto, anche quando siamo andati in svantaggio. Abbiamo avuto la testa giusta nella voglia di attaccare, facendo le cose giuste e restando tranquilli. Alla fine abbiamo ritrovato la strada”.

Su Kvaratskhelia: “Se ho un calciatore davanti a me ho più facilità nel muovermi nello spazio, attaccando la profondità posso dare lo spazio giusto. Kvara se ha la palla nei piedi mi può aiutare tantissimo, perché ho più possibilità di attaccare la profondità. Se gioca sull’esterno invece devi aspettare che l’azione si sviluppi lì, per poi attaccare il difensore sul primo palo”.

Sull’umore nello spogliatoio: “L’animo dell’anno scorso si ricostruisce con i risultati e la voglia di vincere. Queste partite, come contro la Salernitana, tui danno la voglia di ripartite perché vincere all’ultimo ti ridà energia. Non tutti gli anni puoi vincere sempre, devi mantenere la calma nelle difficoltà e ripartire proprio da queste vittorie ottenute in sofferenza. Vedere un compagno che si butta per il pallone, che vuole vincere, ti danno un grande stimolo”.

Sfida contro il Milan? L'anno scorso è stato un anno pazzesco, il mio gol a Milano fu molto importante e ci aiutò a portare quella coppa che aspettavamo. La prossima settimana sarà una gara importante, non come quella dell'anno scorso, ma deve servirci per aiutarci in quello che stiamo facendo".