Signori: "Napoli forte ma Conte fa fa sempre la differenza: è il valore aggiunto"

Lex bomber Giuseppe Signori ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano soffermandosi anche su Antonio Conte: “L’allenatore conta il giusto perché in campo ci vanno i giocatori, ma Conte fa sempre la differenza. È sicuramente lui il valore aggiunto del Napoli che è una squadra forte”.

Sulla sua Lazio: “Sarri conosce bene l’ambiente, ma la Lazio non ha potuto fare il mercato estivo. È una squadra incompleta in diversi ruoli. Sarà necessario intervenire nel mercato invernale. Arrivare in Europa credo sia l’obiettivo minimo della Lazio”.