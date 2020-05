Sgarbi: "La Fase 2 è la speranza del crollo del governo che si è difeso nella prima fase. Spero che il virus sparisca per fine maggio e sul calcio..."

Ultime calcio - Vittorio Sgarbi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Sgarbi

"La Fase 2 è la speranza del crollo del governo che si è difeso e vinto nella prima fase. Le restrizioni hanno convinto gli italiani che hanno condiviso le scelte del premier. Speriamo che la decadenza con il caldo, faccia si che il virus sia sparito entro fine maggio e che la gente possa riprendere la vita normale con tutte le conseguenze dovute allo stop. Se ogni impresa perde 15mila euro e lo Stato non gli offre niente, si sentono isolati e non posso ripartire, non possono riaprire. Cultura e sport? L'economia non avrà la stessa forza del governo: proibire è stato facile e intelligente, dare è più complesso. Per spettacoli e teatro è dura, o il virus scompare e si può tornare in scena, oppure vanno limitati gli spazi. Calcio? Giocherei le partite, ma senza pubblico visto che c'è la televisione. La competizione può avvenire, anche senza il pubblico ruspante".