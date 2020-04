"Sfortunatamente ora non passa nessuno": assurdo a Rai 3, si rammaricano nel mostrare via Scarlatti vuota [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - La denuncia di quanto accaduto in onda a Rai 3 durante il programma "Agorà" arriva direttamente da Gianni Simioli, conduttore radiofonico di Radio Marte ed RTL. Il noto speaker ha pubblicato questo video che ritrae una puntata del programma mattutino di Rai 3 mentre l'inviata era in diretta da Napoli all'angolo tra via Scarlatti e via Luca Giordano. L'inviata si rammarica quasi nel non poter mostrare cittadini in strada o auto in strada che non rispettano i divieti del DPCM.

Queste le parole di Simioli in merito: "Forse l’avete già visto (è già virale ) ma io devo postarlo per forza nella mia sezione “per non dimenticare”. Rai Tre e la “sfortuna” di trovare una Napoli che rispetta le regole. Chist’overo fanno. È confermato".

Clicca su play per guardare il video: