“La lotta Scudetto è sempre stata aperta”, a TuttoMercatoWeb ha parlato così l’operatore di mercato Beppe Accardi:

Oggi su chi punterebbe un euro?

“Sul Napoli. Ha meno pressioni, tutti davano per scontato che l’Inter avesse già vinto lo Scudetto. E Conte sul piano mediatico ha meno pressioni”.



Come legge lo sfogo di Conte?

“È una strategia per tenere bassa la tensione. Serve ad abbassare le pressioni sul campionato e portarla sulla sua posizione per il prossimo anno. Tutto calcolato”.