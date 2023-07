Sesa: "Zielinski e Lozano col contratto in scadenza? È difficile per loro e per l’allenatore mantenerli nel progetto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli David Sesa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Spal è una retrocessa della Serie B e nessuno si aspettava che potesse scendere, oggi è una amichevole precampionato e non bisogna dare troppo conto al match del Napoli: i valori sono diversi e gli azzurri sono i campioni d’Italia in carica. Zielinski e Lozano giocano col contratto in scadenza? È difficile per loro e per l’allenatore mantenerli nel progetto societario, è qualcosa che fa parte del calcio ma non è semplice”