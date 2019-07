Sesa: "Gli azzurri stanno lavorando bene sul mercato. Pépé grande talento, Napoli banco di prova importante per lui"

David Sesa, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Meret ha tutto per rappresentare il futuro del Napoli e della Nazionale italiano. Al di là della concorrenza, lui è certamente tra i migliori. La sua tranquillità è anche la sua forza, trasmette serenità a tutta la squadra. Poi quello che conta è sempre il parare ed in tal senso è davvero un ottimo portiere. Il Napoli, con Manolas, Di Lorenzo ed Elmas ha portato giocatori di esperienza ma anche giovani promettenti. Gli azzurri stanno lavorando bene. Pépé è un grande talento ed un ottimo giocatore, molto interessante. E’ chiaro che le cifre sono molto importanti, sono curioso di vedere come andrà a finire questa operazione. Sarebbe un ottimo acquisto per tentare di insidiare la Juventus. Pépé è un giocatore forte, bravo nell’uno contro uno ed in grado di segnare tanto. E’ un acquisto mirato. A Napoli c’è più pressione che a Lille: gli azzurri devono e voglio vincere, può essere un banco di prova importante per testare il carattere del calciatore”.