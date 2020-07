AIC, il presidente Calcagno: "Anticipare di mezzora le partite di Serie A? Proposta sulla quale stiamo ragionando"

Ultime notizie Serie A. Si sta discutendo della possibilità di anticipare l'orario delle prossime partite del campionato di calcio di Serie A. Il nuovo orario potrebbe essere mezz'ora prima delle disposizioni attuali.

Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, ha parlato a 'Radio anch'io sport' su Rai Radio 1:

“Anticipare di mezzora tutti gli orari di inizio delle partite di Serie A è una proposta sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. Per esigenze televisive devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita all'altra. Il pomeriggio avevamo chiesto che non si giocasse affatto, la soluzione trovata con la Lega è stata di limitare moltissimo le partite pomeridiane".