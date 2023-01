Serie A, l'AD De Siervo: "Il Napoli ha grande capacità imprenditoriale, bello vedere vincere lo scudetto a tanti club"

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a “La politica nel pallone”, sulla RAI:

Luigi De Siervo

De Siervo sul Napoli e i diritti tv

«Il Napoli ha un grande allenatore, un grandissimo direttore sportivo, un’ottima organizzazione e soprattutto la capacità imprenditoriale di aver costruito una squadra che sembrava uscire da un mercato estivo in maniera menomata e che invece ha dimostrato come si possa cambiare pelle investendo su una buona struttura. Se dovesse vincere il Napoli sarebbe il quarto vincitore diverso in quattro anni: è un segno di grande vitalità».

Sui diritti tv:

“Ho parlato del prossimo bando come del più difficile perché se si analizzano i dati in tutti i mercati europei più importanti c’è una stagnazione per quanto riguarda la valorizzazione dei diritti. Tutti i soggetti che hanno dominato il mercato negli ultimi anni, come Mediaset e Sky, hanno progressivamente diminuito il loro impegno nel calcio. Questa volta, però, siamo partiti con largo anticipo e potremo costruire più bandi in parallelo che ci consentiranno poi di scegliere nel modo migliore”.

Sulla penalizzazione della Juventus

“Quello che è successo ha lasciato tutti un po’ perplessi per la tempistica che ha provocato più che un imbarazzo. Bisogna muoversi su regole certe, che in questo momento per molte squadre non sembrano violate. Vorremmo leggere le motivazioni prima di esprimere un giudizio definitivo, non credo che il problema sia la struttura della Giustizia sportiva quanto avere un sistema di regole. Il mio invito è alla Fifa per individuare dei principi da applicare in maniera certa”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli