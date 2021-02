Serie A, il presidente Dal Pino: "Assemblea deserta, spiace riscontrare differente vedute tra i club"

Ultime calcio - L'Assemblea della Lega Serie A, convocata per la giornata di oggi, non si è svolta in assenza del quorum costitutivo previsto dallo Statuto. Il Presidente Paolo Dal Pino, rilevata la mancata presenza in collegamento di 9 Società, ha dichiarato deserta l’Assemblea e ha parlato all’uscita dalla sede della FIGC:

Dal Pino