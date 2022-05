De Siervo: "Gare serie A in contemporanea? Basta parlarne, facciamo parte del modello economico europeo"

Serie A - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio Uno per quanto riguarda la contemporaneità delle gare nelle ultime giornate del campionato.

"I tifosi dell’Inter guardano le partite del Milan e viceversa. Siamo all’interno di un modello economico che vale per tutti. Avviene così dappertutto. Facciamo tutti parte di un grande modello economico, che ha regole semplici. Abbiamo già la regole che se all’ultima giornata si sono partite con in ballo lo stesso obiettivo andranno giocate contemporaneamente. Per il resto il fatto di non giocare in parallelo consente a tutti di seguire meglio il campionato"