Per quanto riguarda gli orari delle partite della prossima stagione, emerge un’altra curiosità per quanto riguarda l’assegnazione a Sky e a DAZN dei diritti tv della Serie A per il ciclo 2024-2029. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a partire dalla prossima stagione un totale di quattro big match sarà trasmesso alle ore 12.30 di domenica e alle ore 15.00 (due per ogni slot orario, spalmati su tutto l’arco dell’anno e chiaramente non in contemporanea).