Sergio: "L'arrivo di Conte è stato un intento chiaro di De Laurentiis! La faccenda di Osimhen poteva creare seri problemi"

L’ex calciatore del Napoli Raffaele Sergio ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it in merito all’avvio di stagione di Serie A. Tra i tanti temi trattati anche il nuovo Napoli di Antonio Conte.

Tra qualche settimana avrà inizio la Champions League con il nuovo format, dove sono impegnate anche Inter, Juventus e Milan. Potrà essere un reale vantaggio per il Napoli di Antonio Conte nella corsa allo Scudetto?

“Questo è l'anno della ripartenza per il Napoli. L'arrivo di Conte è stato un intento chiaro della società nel voler dimenticare l'ultima stagione vissuta, piena di confusione e senza risultati importanti. È un nome di grande prestigio e tirerà fuori tutta la propria esperienza per riuscire a ottenere il meglio nel minor tempo possibile. (...) Non ha avuto un inizio facile, complice il calciomercato che ha portato a formare la rosa in ritardo, come avvenuto per Lukaku a campionato già iniziato; proprio quest'ultimo è uno dei nomi che Conte voleva fortemente e l'ha ottenuto, un motivo ulteriore che lo porterà a dare del suo meglio. La faccenda di Osimhen poteva creare seri problemi sulla gestione dello spogliatoio, ma è stato importante aver trovato un accordo che accontentasse tutti, soprattutto per il bene del Napoli. Questa sosta arriva nel momento giusto per riassestare tutte le forze fisiche e mentali e per conoscersi meglio, approfittandone per implementare il lavoro iniziato già dal primo giorno di ritiro. Non avere le gare delle coppe europee può essere un grande vantaggio per preparare al meglio il campionato, disponendo di una gestione settimanale degli allenamenti più ottimale. Per le potenzialità che ci sono in questo organico, direi che il Napoli se la giocherà a viso aperto con tutte, ma credo che l'Inter resti la squadra più completa e forte per raggiungere la vittoria del campionato”