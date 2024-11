Sergio: "Il Napoli ha dato un segnale molto importante, ecco cosa sta mancando a Kvaratskhelia"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Sergio, allenatore ed ex giocatore di Napoli e Torino. Di seguito, un estratto dell’intervista da comunicato stampa.

La Nazionale Italiana sembra che stia tornando ad un livello accettabile, un commento?

“Noi abbiamo mille vite, siamo ingegneri nell’inventarci le cose. Sappiamo sempre come trovare delle soluzioni. Ora spero che queste voci su Del Piero possano essere confermate così si torna a dare il calcio a chi l’ha fatto, cosa che non è stata fatta negli ultimi 30 anni”

Il campionato é molto equilibrato…

Secondo lei il Napoli vincendo contro ha dato prova di una grande forza?

“É un segnale molto importante. L’anno scorso il Napoli una partita così l’avrebbe persa. Poi ci sono squadre che non ti permettono di giocare, essendo il Napoli. Vincere queste partite vale doppio. Vincere di corto muso, in questo tipo di partite, é una grande prova di forza, aiuta ad avere più consapevolezza. Io vedo un grande spirito, una grande unione. Poi come si dice, vincere aiuta a vincere”

Quali insidie nasconde la partita contro il Torino per gli azzurri?

“Il match contro il Torino non è facile. Giocano un ottimo calcio, che non è stato accompagnato dai risultati. Non bisogna sottovalutare mai gli avversari. Comunque non avendo partite di coppa secondo me Conte terrà molto alta la guardia, Zapata benissimo come gestire la preparazione alla sfida”