Serena: "Zielinski? Offensivo escluderlo dalla Champions"

Nel suo intervento ai microfoni di Radio Deejay, l'ex attaccante nerazzurro Aldo Serena commenta anche l'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista per la Champions League del Napoli, dopo la comunicazione dell'Inter riguardante l'accordo a parametro zero con la mezzala ancora in forza alla squadra azzurra: "Da professionista mi sarei offeso, ho cambiato spesso squadre ma ho dato tutto me stesso e mi è capitato di farmi male nelle ultime partite. Dico a Zielinski di tenere duro, è una scelta che non condivido e la trovo offensiva