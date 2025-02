Serena: "Pronostico Napoli-Inter? Meglio che non mi esprimo per i nerazzurri! Dovesse vincere Conte..."

Verso Napoli-Inter, l'edizione odierna de Il Mattino ha intervistato Aldo Serena, ecco alcuni estratti dalle dichiarazioni dell'ex attaccante ed opinionista Sky:

«Conte è un mago ed il fatto di non avere le coppe è un gran vantaggio. All'Inter, invece, sembra stia capitando qualcosa di simile a quanto accaduto al Napoli nel post scudetto: non si ha la stessa tenacia e lo stesso ardore dell'anno precedente».

Lautaro-Lukaku: possono essere loro gli uomini decisivi nel big match del Maradona?

«Sono i più rappresentativi. Occhio però a Thuram che non è ancora al top, ma che tra 15 giorni può tornare utile a Inzaghi. Nell'economia dell'Inter quando si raccoglie e riparte con la sua velocità è fondamentale. Il ritorno del francese può essere decisivo per portare via punti dal Maradona. Il Napoli dal canto suo non si può limitare a Lukaku: gli inserimenti di McTominay e Anguissa possono fare male».