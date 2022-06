Serafini: "Deulofeu al Napoli? Può essere funzionale ad una cosa. In Italia situazioni complicate ed irreali"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Luca Serafini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Deulofeu? Al Milan doveva ancora maturare, ma quella era una squadra modesta: in questo Milan non so se sarebbe stato titolare. Si sposerebbe però molto bene con Victor Osimhen, e lui è cresciuto davvero tanto all’Udinese. Deulofeu può dare qualcosa in più di Zielinski? Gerard può essere funzionale ad un certo modo di impostare il Napoli della prossima stagione, così come Luis Alberto. Il mercato in Italia? Ci sono delle situazioni complicate ed irreali, vedete il possibile ritorno di Romelu Lukaku che dopo un anno dal trasferimento per oltre 100 milioni di euro al Chelsea potrebbe tornare in prestito all’Inter”