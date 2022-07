Sentite Dybala: "Cosa mi ha convinto della Roma? L'aver parlato col presidente e l'allenatore"

Prima intervista di Paulo Dybala in maglia giallorossa sul canale ufficiale youtube della Roma. Vi proponiamo un passaggio interessante dell'intervista.

Cosa l’ha convinta della Roma? “Tante cose. La chiamata del mister, del direttore, l’aver parlato col presidente e con la proprietà. Mi hanno dato certezze ed il mister è stato chiaro con le sue idee, questo è stato importante. E poi giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta in città, nel paese e nel mondo”.