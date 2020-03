Rossella Sensi: "Ripartire a giugno con i campionati farebbe pensare alla luce fuori dal tunnel. Il calcio troverà una soluzione per tutti gli italiani"

Ultime calcio - Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In un momento così drammatico, ripartire a giugno con i campionati farebbe pensare alla luce fuori dal tunnel. I danni saranno tantissimi in Italia dopo questo periodo. Mi auguro che gli italiani tutti sappiano sopportare il post coronavirus, il calcio lo farà trovando una soluzione. E' un momento atipico, ma è nell'interesse di tutti. Taglio stipendi? Tutti devono andare incontro ad una soluzione per aiutare il sistema. Non va assegnato il titolo a tavolino, va finito il campionato. Le decisioni spettano al presidente Federale ma non ci sono alternativa, si deve ripartire da dove si è interrotto. Totti? Darebbe dovertente vederli scherzare con Ilary in questi momenti. E' giusto sollevare gli animi, in tanti vogliono sentirsi rincuorati".