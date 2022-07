Semplici: "Petagna vuole tornare protagonista, ma non lo cederei a cuor leggero. Su Meret..."

Notizie Napoli calcio. Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Leonardo Semplici

Semplici su Petagna e Meret

"Petagna ha fatto bene in queste due ultime stagioni, ma credo che voglia tornare protagonista anche in una neopromossa importante come il Monza che vanta una dirigenza di primo livello con Berlusconi e Galliani.

Il Napoli è una squadra importantissima, con la prospettiva Champions e l'ottimo rapporto tra Spalletti e Petagna. Lui ha caratteristiche differenti da Osimhen e ci penserei bene prima di darlo via".

Su Meret: "La titolarità non te la concede nessuno, il ragazzo deve guadagnarsela sul campo e lui ha le capacità per farlo"