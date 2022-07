Semplici: "Meret può migliorare anche con i piedi, c'è lui dopo Donnarumma"

Leonardo Semplici è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Meret può migliorare sicuramente a giocare con i piedi, ma spesso la lettura può fare la differenza, altri possono avere letture migliori rispetto ad altri. Meret però resta il miglior portiere italiano dopo Donnarumma per l'avvenire. Ha fatto degli errori ma deve avere la possibilità di crescere, c'è stata anche la bravura di Ospina".