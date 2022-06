Napoli - Leonardo Semplici ha parlato all'evento opening D.A.T.E a Firenze ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com anche di Meret:

"Cosa gli manca? La continuità. In questi due anni ha alternato ottime prestazioni a situazioni non delle migliori. Forse anche perché non era titolare inamovibile: ha bisogno di fiducia, è il futuro della Nazionale con Donnarumma e sono convinto si farà trovare pronto, avendolo allenato".