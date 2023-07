Semplici: "Garcia è valido, e se la rosa resta questa se la giocherà! Osimhen incredibile, venderlo..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore

“Purtroppo con lo Spezia ho trovato una situazione un po' particolare già al mio arrivo e gli infortuni hanno condizionato il nostro cammino. Anch'io ho commesso degli errori perché l’allenatore deve prendersi sempre le proprie responsabilità , ma abbiamo vinto contro Milan e Inter per cui la squadra aveva delle qualità per arrivare alla salvezza. Ma quando poi vengono a mancarti tanti calciatori, il cammino viene un po' compromesso. Lo spareggio non è andato bene e c’è tanta amarezza e dispiacere perché il gruppo poteva salvarsi.

Spalletti ha preferito concludere la sua esperienza a Napoli dopo una splendida vittoria, ma adesso vedo che sono cambiate tante cose, non solo l’allenatore. Garcia è un tecnico valido e se la rosa resterà più o meno questa se la giocherà ancora. E’ chiaro che cambiando guida tecnica qualche novità ci sarà , ma il Napoli resta una delle favorite per la vittoria del prossimo campionato.

Il Napoli dovrà avere la stessa fame e le stesse motivazioni che gli hanno permesso di fare un campionato strepitoso. Il Napoli può avere il vantaggio della rosa, ma confermarsi in Italia non è mai semplice e le concorrenti saranno agguerrite.

Osimhen è un giocatore incredibile. E’ stato bravo il Napoli a non far sentire la sua assenza lo scorso anno in alcune partite, ma parliamo di uno degli attaccanti più forti al mondo per cui farne a meno per alcune partite ci può stare, ma venderlo e farne a meno per tutta la stagione sarebbe altro discorso"